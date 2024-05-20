Сроки доставки автозапчастей в Россию выросли в два раза

Сроки поставок импортных автозапчастей в Россию увеличились в два раза на фоне возникших проблем с платежами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

По его словам, сроки доставки компонентов из Китая, Турции и ОАЭ удалось стабилизировать в конце прошлого года — тогда они составляли порядка двух-трех недель. Но на фоне проблем с платежами в начале 2024-го с последними двумя странами поставка стала занимать гораздо больше времени.

Уфимцев отметил, что на сроки влияет и то, что автомобили оснащают все большим количеством электроники, которая требует проверки и согласования.

На данный момент доставка автозапчастей из Китая занимает 45 дней, а если компоненты везут из ОАЭ, то сроки варьируются от полутора до тех месяцев, заявил заместитель гендиректора по розничному бизнесу «Ингосстраха» Владимир Храбрых.

До этого сообщалось, что количество поддельных автозапчастей на российском рынке растет. Если использовать такие детали, они могут навредить автомобилю, заявили автоэксперты. Так, признаком неоригинальной запчасти является некачественная упаковка: например, размытый текст или название бренда, бесформенные грани, а также отсутствие маркировки на самих деталях. Например, на топливные, воздушные, масляные и другие фильтры обычно наносится VIN-код, который состоит из 17 символов. На свечах зажигания должен быть код с номером выпущенной партии.

Ранее россиянам назвали три недостатка контрактных двигателей.