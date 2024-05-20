Объединение фанатов российского клуба могут признать экстремистским

Прокуратура Тульской области требует признать объединение болельщиков «Арсенала» экстремистским и запретить его на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Российской Федерации.

Прокуратура требует запретить деятельность объединения футбольных фанатов «Киборги» на территории России. Дата рассмотрения административного дела назначена на 5 июня 2024 года.

«Арсенал» делит четвертое-пятое места с «Родиной» в турнирной таблице Первой лиги. В активе обеих команд после 32-х туров 52 балла, при этом оба клуба еще не сыграли матч 33-го тура турнира.

Стоит отметить, что четвертое и третье места в Первой лиге дают право сыграть стыковые матчи за право выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Лидирует в Первой лиге махачкалинское «Динамо», имеющее 61 очко. На втором месте идут подмосковные «Химки», набравшие на балл меньше. Замыкают таблицу лидеров «Акрон», в активе которого 56 баллов.

Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензий для участия в РПЛ «Арсеналу», московскому «Торпедо» и клубу «СКА-Хабаровск».

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