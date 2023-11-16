Российская система ПВО за сутки сбила 26 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.

Согласно сообщению МО РФ, беспилотники были поражены в районах населенных пунктов Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Новоандреевка, Липовое Донецкой народной республики (ДНР), а также Мирное, Романовское и Павловка Запорожской области. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Как указали в Минобороны РФ, всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8960 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13426 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15312 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на МО РФ сообщало, что российские средства ПВО в ночь на 16 ноября уничтожили пять беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать регионы РФ.

14 ноября сообщалось об атаке украинского беспилотника на недостроенный Химический завод имени 50-летия СССР в поселке Сельцо Брянской области. По данным СМИ, дрон-камикадзе упал на крышу одного из цехов, пробив конструкцию в трех местах. Уточнялось, что взрывное устройство БПЛА не сработало и никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.