Армия Израиля приостановила огонь на четыре часа в секторе Газа

Армия обороны Израиля на четыре часа приостановила военные действия в некоторых районах на севере сектора Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи, пишет РИА Новости.

Он отметил, что затишье будет в районах Аш-Шуджайя и Аль-Туркаман. Адраи призвал местных жителей во время перерыва срочно эвакуироваться на юг анклава до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Представитель ЦАХАЛ также отметил, что израильская армия призывает жителей районов Таль аль-Хава, ас-Сабра, аз-Зайтун аль-Гарби, ад-Дарадж аль-Туффах, Аш-Шуджайя и Джабалия на севере Газы срочно перейти на юг анклава по дороге Салах ад-Дина.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее истребители ЦАХАЛ ударили по дому главы политбюро ХАМАС.