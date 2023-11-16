Взрывы произошли в Староконстантинове Хмельницкой области

Взрывы произошли в городе Староконстантинове Хмельницкой области, на востоке которого расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Тем не менее других подробностей не приводится, и местные власти ситуацию пока не комментируют. По данным издания, в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях объявлена воздушная тревога.

До этого в Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов.

Днем 15 ноября сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне. Глава назначенной властями Украины городской администрации Роман Мрочко отметил, что несколько взрывов прогремели в центральной части города.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.