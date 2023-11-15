В ЦАХАЛ рассказали о находках в больнице «Аш-Шифа»

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные продолжают прочесывать здание больницы «Аш-Шифа» в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в больнице военные обнаружили вооружение, разведданные, военную технику и оборудование, а также командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС.

В текущий момент специалисты израильской разведслужбы проверяют полученное оборудование и материалы.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные «продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных».

До этого глава министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде раскритиковал военную операцию Армии обороны Израиля против движения ХАМАС в районе крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.