Минобороны сообщило о результативной работе ПВО в Московской области

Четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве назвали налет БПЛА попыткой Украины совершить террористическую атаку против России.

До этого в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Через два дня после теракта на Крымском мосту, 10 октября 2022 года, Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.