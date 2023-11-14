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В ДНР заявили о крупных потерях ВСУ у Клещеевки

Гагин: ВСУ за два дня потеряли 30 солдат в попытках вернуть позиции у Клещеевки

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Reuters

Вооруженные силы Украины в течение двух суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, в настоящее время у Клещеевки идут интенсивные бои.

«Противнику, по всей вероятности, поступила задача вернуть позиции, которые ВСУ оставили как по собственной инициативе, так и в результате зачисток», — предположил Гагин.

Он подчеркнул, что российским военным удалось расширить серую зону в районе Клещеевки.

На прошлой неделе Гагин заявлял, что количество солдат Вооруженных сил Украины под Донецком уменьшилось в 3-4 раза из-за бегства.

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

По словам бойца спецназа «Сибирь» Южной группировки войск, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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