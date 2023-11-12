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Из Чечни в зону СВО направили полк оперативного назначения

Кадыров заявил об отправлении бойцов 96-го полка в зону спецоперации

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России отправлены в зону спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном Telegram-канале.

«Из Чеченской Республики выдвинулся в зону проведения специальной военной операции один из самых боеспособных и безупречно зарекомендовавший себя в Донбассе и на Украине 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ», — уточнил Кадыров.

По его словам, бойцы перед отправкой в зону СВО интенсивно готовились, продолжая оттачивать навыки.

«Возглавляет подразделение боевой офицер и отважный командир Магомед Тушаев», — добавил глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что бойцы полка оперативного назначения в шестой раз отправляются на СВО.

До этого Кадыров рассказал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным экономику Чечни и спецоперацию. Их разговор прошел в сентябре.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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