Армия обороны Израиля поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных воздушных ударов по ячейке и пусковой площадке шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в Ливане», — сказано в публикации.

Как уточняется в сообщении, среди этих объектов значились инфраструктура и военные посты, принадлежащие «Хезболле».

Согласно информации пресс-службы, они были предприняты в качестве ответной меры на запуск ракет из Ливана по северной части Израиля неподалеку от горы Дов.

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Ранее «Хезболла» сообщила о нанесении ударов по Израилю ракетами весом в полтонны.