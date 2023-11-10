Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ: Израиль установил контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере Газы

close
100%
Israel Defense Forces/Reuters

Армия Израиля заявила в Telegram-канале, что установила контроль над опорными пунктами движения ХАМАС на севере сектора Газа.

«За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами... ХАМАС на севере сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого сообщалось, что военные силы Израиля атаковали свыше 15 тысяч объектов в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Палестиной.

Общество Красного Полумесяца Палестины также сообщало, что в районе больницы «Аль-кудс» в секторе Газа 10 ноября произошли столкновения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий