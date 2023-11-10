Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере Газы

Армия Израиля заявила в Telegram-канале, что установила контроль над опорными пунктами движения ХАМАС на севере сектора Газа.

«За дни боев военнослужащие уничтожили около 150 террористов и установили контроль над опорными пунктами... ХАМАС на севере сектора Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого сообщалось, что военные силы Израиля атаковали свыше 15 тысяч объектов в секторе Газа с начала эскалации конфликта с Палестиной.

Общество Красного Полумесяца Палестины также сообщало, что в районе больницы «Аль-кудс» в секторе Газа 10 ноября произошли столкновения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.