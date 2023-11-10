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Российские системы ПВО за неделю сбили 32 снаряда РСЗО HIMARS

Минобороны: российские системы ПВО за неделю сбили 32 снаряда РСЗО HIMARS

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны на минувшую неделю сбили 32 снаряда HIMARS, 12 ракет Storm Shadow и SCALP, а также две ракеты «Нептун». Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Военные отражали атаку с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Произошло это в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области.

В МО рассказали, что суточные потери противника составили до 80 военнослужащих. ВСУ также потеряли три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа. Среди других потерь — артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

Ранее сообщалось, что в Орловской области пресечена попытка террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, украинские войска запустили на территорию РФ беспилотник самолетного типа. Однако российские ПВО перехватили устройство.

Ранее в ДНР объяснили, зачем ВСУ нанесли жесткий удар по Донецку.

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