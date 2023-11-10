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ХАМАС обсудил в Каире обмен палестинских заключенных на израильских пленных

В Каире ХАМАС обсудил обмен палестинских заключенных на израильских пленных

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Yousef Masoud/AP

По информации, полученной телеканалом Al Arabiya от источников, делегация ХАМАС обсудила во время своей поездки в Каир (Египет) возможность обмена палестинских заключенных на пленных израильских военных. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Египет, где встретился с главой Службы общей разведки страны Аббасом Камелем, чтобы обсудить текущую ситуацию в секторе Газа.

По информации Al Arabiya, делегация ХАМАС также обсудила с Аббасом Камелем возможность сделки, в рамках которой палестинские заключенные, находящиеся в израильских тюрьмах, будут обменяны на пленных израильских солдат и офицеров, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Египет активно ведет переговоры для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа с целью осуществления обмена пленными и задержанными. СМИ также упоминали, что переговоры организуются с поддержкой Катара, с целью освобождения от 10 до 15 заложников из сектора Газа в обмен на один-два дня гуманитарной паузы.

До этого представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил в интервью испанской газете Mundo, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа пленных с двойным гражданством.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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