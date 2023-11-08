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Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и ВС

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении генеральских званий 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке «О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации» указаны 15 фамилий. Звание генерал-полковника присвоено одному военнослужащему ВС РФ, генерал-лейтенанта — троим, генерал-майора — 11.

В указе «О присвоении специальных званий высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» перечислено 29 человек. Звание генерал-лейтенанта полиции присвоено шести сотрудникам, генерал-майора полиции — 21 сотруднику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.

7 сентября Путин присвоил командующему группировкой российских войск «Центр» в зоне СВО Андрею Мордвичеву звание генерал-полковника. До этого Мордвичев имел звание генерал-лейтенанта. До назначения командующим Центральным военным округом он руководил восьмой гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

В августе Путин присвоил своим указом председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ.

11 сентября Путин подписал указ, которым десяти населенным пунктам было присвоено звание «Город трудовой доблести». Почетное звание присвоено городам Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Ханты-Мансийску.

Ранее Путин наградил президента Киргизии орденом Почета.

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