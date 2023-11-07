На Западе описали эволюцию страхов Белого дома из-за передачи Украине ATACMS

В Белом доме боятся, что поставки ATACMS Украине станут бессмысленными. Об этом пишет The New York Times.

«Совсем недавно Украине поставили ATACMS, ракетные системы дальнего действия, которые Байден долгое время не соглашался отдавать, потому что опасался, что они могут пересечь «красную линию», которая может подтолкнуть [президента России Владимира] Путина к использованию ядерного оружия. Теперь опасения по поводу ATACMS сводятся к тому, что эти ракетные системы не будут иметь такого большого значения, потому что русские учатся размещать свои самолеты вне их досягаемости», — говорится в материале.

Также американские журналисты приводят цитату отставного американского генерала Дугласа Люта о том, что Украина получает «достаточно, чтобы остаться в бою, но недостаточно, чтобы победить».

До этого группа республиканцев призвала Байдена отправить Украине больше ATACMS.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.