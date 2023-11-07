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ЦАХАЛ заявил, что ВВС наносят удары по любой угрозе интересам страны на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ: ВВС наносят удары по любой угрозе интересам Израиля на Ближнем Востоке

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Ammar Awad/Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля генерал Даниэль Хагари заявил, что в ходе военной операции в секторе Газа израильская авиация успешно сопровождает сухопутные подразделения и при необходимости наносит удары по любой цели, которая угрожает интересам еврейского государства в ближневосточном регионе.

По словам генерала, начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви посетил военно-воздушную базу Неватим, где расположены новейшие израильские истребители «Адир».

Официальный представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что истребители «Адир» поражают террористов и оказывают содействие сухопутным войскам в ходе ударов с очень близкой дистанции — до 200 метров. Израильские самолеты защищают продвигающихся в глубь сектора Газа пехотинцев.

Хагари отметил, что военно-воздушные силы наносят удары по всему Ближнему Востоку при любой угрозе безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что американские власти намереваются передать Израилю партию высокоточных авиационных бомб стоимостью в $320 млн.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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