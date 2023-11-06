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Франция поставит Украине партию стрелкового оружия и гранатометов

ТАСС: французский концерн объявил о поставке на Украину карабинов и гранатометов

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Global Look Press

Французская оружейная компания Verney-Carron поставит на Украину 12 тысяч единиц стрелкового оружия и партию гранатометов. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

В заявлении Verney-Carron отмечается, что в соответствии с рамочным контрактом компания экспортирует на Украину 10 тысяч автоматических карабинов, две тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Стоимость контракта — 36 млн евро.

Поставки должны начаться в первые месяцы 2024 года. Выполнение условий контракта будет зависеть от поступления средств: Verney-Carron надеется, что их выделят из фондов помощи Украине.

До того о передаче Украине дополнительных объемов боеприпасов сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, 3 ноября он встретился с гендиректором Rheinmetall Армином Паппергером, который и пообещал усилить поддержку Киева.

При этом с начала ноября Украина сократила сроки поставки оружия и техники в вооруженные силы страны.

Ранее сообщалось, что США сокращают объемы военной помощи Украине.

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