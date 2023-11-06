В Запорожье сообщили об уничтожении пяти танков Leopard за 10 дней

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили больше пяти танков Leopard за 10 дней. Его слова приводит РИА Новости.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С гордостью могу сказать, что даже на нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц танков Leopard», — рассказал чиновник.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Какие именно танки Leopard были поражены, он не уточнил. Сообщается, что почти все танки были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» и дронами-камикадзе.

По данным Минобороны РФ, за время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 13 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, а также 15 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники противника. К тому же сообщается о ликвидации 1182 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня и почти 7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.

До этого Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.