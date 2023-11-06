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В Запорожье сообщили об уничтожении пяти танков Leopard за 10 дней

Запорожский губернатор Балицкий: ВС РФ разбили пять танков Leopard за 10 дней

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Martin Meissner/AP

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили больше пяти танков Leopard за 10 дней. Его слова приводит РИА Новости.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

«С гордостью могу сказать, что даже на нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц танков Leopard», — рассказал чиновник.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Какие именно танки Leopard были поражены, он не уточнил. Сообщается, что почти все танки были уничтожены барражирующими боеприпасами «Ланцет» и дронами-камикадзе.

По данным Минобороны РФ, за время спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 13 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, а также 15 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники противника. К тому же сообщается о ликвидации 1182 украинских боевых машин реактивных систем залпового огня и почти 7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов.

До этого Forbes писало, что ВСУ за две недели лишились четверти всех поставленных Leopard 2.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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