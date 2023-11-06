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Семь ракет попали в жилые дома израильского города

Кирьят-Шмоны в Израиле подвергся двум ракетным обстрелам, есть попадания в дома

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Amir Cohen/Reuters

Муниципалитет Кирьят-Шмоны сообщает, что в воскресенье вечером город подвергся двум ракетным обстрелам, причем 7 из 13 выпущенных снарядов попали в районы внутри города. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, в результате обоих обстрелов пострадавших нет.

При первом залпе в 19:12 по местному времени (20.12 по мск) пять ракет упали на открытой местности, одна была перехвачена, а другая упала в городе, попав в автомобиль.

Второй залп по городу произошел в 21:25 (22.25 по мск). Три ракеты попали в дома в городе, а еще три упали внутри города, сообщили власти муниципалитет.

«Строениям был нанесен серьезный ущерб», — сообщил представитель города на странице муниципалитета в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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