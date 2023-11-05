Армия Израиля окружила город Газа

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хараги заявил, что израильские военные полностью завершили окружение города Газа, заняв позиции на побережье приморского города, но гуманитарный коридор для выезда местного населения на юг сектора пока продолжит работу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, солдаты ЦАХАЛ дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город.

Хагари добавил, что израильская сторона допускает работу гуманитарного коридора, чтобы жители северной части Газы могли передвигаться и эвакуироваться на юг.

До этого заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты не берутся прогнозировать сроки завершения палестино-израильского конфликта, но считают, что положение вещей поменяется.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.