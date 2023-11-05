Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, дрон оказался самолетного типа.

Иных подробностей не приводится.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожен украинский БПЛА. Инцидент случился в Стародубском округе. Пострадавших и разрушений нет.

31 октября силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Первый — около 11:30 мск, а второй уничтожили около 13:00 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.