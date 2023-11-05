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На Красной площади разместили технику времен Великой Отечественной

В Москве на Красной площади появилась инсталляция с техникой времен ВОВ

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Москве на Красной площади разместили инсталляцию с техникой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия».

На инсталляции представлена военная техника, в числе которой танк Т-60, грузовик ГАЗ-АА и другие. Также на площади установлены огромные медиаэкраны, на которые транслируется хроника военных лет.

4 ноября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства. Вместе с Путиным в церемонии приняли участие представители духовенства, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, главного раввина России Берла Лазара и многих других.

Ранее жителей столицы поздравил с Днем народного единства мэр Москвы Сергей Собянин.

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