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В США заявили, что страна находится на пороге гражданской войны

19fortyfive: США находятся на пороге гражданской войны

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Leah Millis/Reuters

В США на фоне обострения политической обстановки в стране перед выборами президента в государстве возможна гражданская война. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

«Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту», — говорится в сообщении.

4 ноября десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома. Многочисленные протестующие держали палестинские флаги и плакаты в поддержку сектора Газа. Они призывали власти США прекратить оказывать помощь Израилю.

Бенджамин подчеркнула, что на митинг приехали американцы, которые проживают «как минимум в половине штатов». Протестующие скандировали лозунги «прекратить геноцид палестинского народа». Манифестанты забирались на светофоры, так как им не хватало места на площади, и размахивали флагами Палестины. Правоохранительные органы не вмешивались в происходящее, митинг проходил мирно.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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