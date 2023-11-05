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Стало известно, сколько командиров ХАМАС уничтожила армия Израиля в ходе наступления

Ynet: по меньшей мере 12 командиров ХАМАС ликвидированы военными Израиля

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Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израильские военные в ходе наземного наступления Израиля в секторе Газа ликвидировали по меньшей 12 командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галланта.

Согласно сообщению портала, глава минобороны Израиля сообщил об этом в своем обращении к израильской общественности.

До этого представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что военные ЦАХАЛ достигли подземных тоннелей ХАМАС в северной части Газы.

Стало известно также, что ЦАХАЛ разрешит эвакуацию мирного населения сектора Газа с севера на юг от Вади-Газа, открыв гуманитарные коридоры на протяжении трех часов в воскресенье, 5 ноября.

4 ноября глава министерства обороны Израиля Галлант заявил, что израильская армия найдет и ликвидирует главу движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. До этого он заявлял, что атака израильской армии на радикалов движения ХАМАС в секторе Газа носит «систематический характер» и продвигается по плану.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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