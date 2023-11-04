Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа

Израиль найдет и ликвидирует главу движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом заявил глава министерства обороны государства Йоав Галлант во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы доберемся до Синвара и уничтожим его. После войны в Газе больше не будет ХАМАС — и не будет угрозы безопасности Израиля со стороны сектора Газа», — сказал он.

4 ноября Галант заявлял, что атака израильской армии на радикалов движения ХАМАС в секторе Газа носит «систематический характер» и продвигается по плану.

До этого Армия обороны Израиля сообщала о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

28 октября израильский министр обороны говорил, что военная операция в секторе Газа будет долгой. По его словам, она потребует стойкости от сил безопасности.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.