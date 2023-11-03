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Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о потерях американской армии на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: армия США несет потери на Ближнем Востоке

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Ohad Zwigenberg/AP

Американский военный контингент несет потери на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэйему, опубликованном на YouTube-канале последнего.

«Вооруженные силы США понесли потери, но не разглашают их», — заявил экс-агент ЦРУ.

По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам, по ним также регулярно попадают беспилотники.

Джонсон отметил, что знакомые с обстановкой в регионе разведчики сообщают о постоянно ухудшающемся положении американских солдат с начала боевых действий в секторе Газа.

До этого сообщалось, что вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасе. Также их атаке подвергся американский объект в Ираке, к северу от Эрбиля.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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Война в Израиле
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