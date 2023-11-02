Десятки тысяч израильтян ушли в неоплачиваемый отпуск или уволились после начала войны

Более 46 тыс. израильтян лишились работы или были отправлены в неоплачиваемый отпуск после начала войны Израиля с ХАМАС. Об этом пишет Jerusalem Post, передает РИА Новости.

Отмечается, что в отпуск были отправлены 70% от этого числа. Еще 760 тыс. жителей страны не работают либо из-за службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), либо из-за ухода в отпуск по уходу за ребенком.

До этого в ЦАХАЛ рассказали о продолжении наступления в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.