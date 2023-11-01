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Сын Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии

59.ru: сын Пригожина Павел возглавил вагнеровцев в составе Росгвардии

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сын основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на представителя организации в Пермском крае.

Отмечается, что вагнеровцы вошли в состав Росгвардии и стали ее подразделением.

В настоящее время также идет набор добровольцев.

«Берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — рассказал собеседник издания.

23 августа принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину бизнес-джет, который совершал рейс МоскваСанкт-Петербург, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Росавиация опубликовала имена людей, находившихся на борту судна, среди которых были сам Пригожин, командиры ЧВК, включая Дмитрия Уткина, а также три члена экипажа. По факту крушения самолета в Тверской области было начато расследование.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по данным следствия, внешнего воздействия на самолет предпринимателя Евгений Пригожина не было. Путин отметил, что по данным следствия, в телах были обнаружены фрагменты ручных гранат.

Ранее Путин назвал Евгения Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».

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