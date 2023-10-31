Многие жители города Константиновка, находящегося под контролем Киева, настроены враждебно в отношении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание Daily Beast со ссылкой на врача из 3-й штурмовой бригады украинских военнослужащих.

По информации СМИ, негативное отношение к солдатам Украины и у жителей окрестностей Константиновки.

Во время пребывания в Константиновке врач обратил внимание, что местное население воспринимает бойцов ВСУ как врагов.

«Слишком много людей здесь ждут россиян», — подчеркнул медик.

Константиновка находится в Краматорском районе в 55 км к северу от Донецка.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье атмосфера террора и жители ожидают военных России.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.