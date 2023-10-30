Движение ХАМАС сообщило об обстреле города в Израиле

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — сообщило о ракетном обстреле израильского города Беэр-Шева. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Бригады аль-Кассама» наносят ракетный удар по оккупированному городу Беэр-Шева в ответ на обстрелы гражданского населения», — говорится в публикации.

До этого бригады «Аль-Кассам» сообщали, что обстреливают израильский приморский город Ашдод в ответ на нападения на мирных людей Палестины.

До этого Армия обороны Израиля сообщала, что израильские военные в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.