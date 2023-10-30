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Танки Армии Израиля заметили на подступе к городу Газа

Танки Армии Израиля перекрыли ключевую дорогу в секторе Газа

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Violeta Santos Moura/Reuters

Танки Армии Израиля были замечены на подступе к городу Газа, ключевая дорога перерезана. Об этом сообщается в местном канале «Новости с поля в Telegram» со ссылкой на очевидцев.

«Танки ЦАХАЛ были замечены на улице Салах ад-Дин», — говорится в публикации.

По данным Agency France Press, передает РИА Новости, израильские танки были замечены на окраине города Газа. При этом «ключевая дорога перерезана».

Кроме того, в сети начали появляться видео продвижения военной техники израильской стороны.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В пятницу, 27 октября, Армия Израиля объявила о «расширении масштаба» наземных маневров в Газе. Палестинская радикальная организация ХАМАС заявила, что Газа была атакована «с суши, моря и воздуха», и обратилось к международному сообществу с требованием «принять немедленные меры.

Также Израиль предпринимал вылазку в сектор Газа с применением танков. Тогда координацию вылазки производила бригада Гивати.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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