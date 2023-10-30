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Безэкипажные катера пытались атаковать порт Севастополя

Baza: порт Севастополя ночью пытались атаковать два безэкипажных катера

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Два безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из них был уничтожен, второй уплыл, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, катера были замечены в акватории Черного моря сегодня ночью около 3:30 мск на удалении 8 км от Севастополя.

Один из катеров был подтоплен, второй развернулся и уплыл, пишет Baza.

Кроме того, сообщает канал, Крым был атакован ракетами. По предварительным данным Baza, ВСУ нанесли ракетный удар по месту дислокации военных в районе Оленевки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 4:18 мск сообщал, что Черноморский флот на внешнем рейде отбивает атаку беспилотников.

Утром в понедельник в Севастополе была приостановлена работа морского транспорта через бухту.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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