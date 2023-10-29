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Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ заявило об уничтожении 44 беспилотников ВСУ за сутки

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Reuters

Российские войска сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины за сутки. Об этом говорится в сводке российского министерства обороны.

Как заявили в Минобороны, системы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое, Золотаревка, Верхнеторецкое, Новофедоровка и Васильевка.

Министерство обороны РФ в ночь на 29 октября сообщало, что системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в районе Черного моря и северо-западной части Крыма.

До этого сообщалось, что вечером 26 октября украинские военные попытались атаковать Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов и повредил его стены. Два других упали на комплекс административных зданий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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