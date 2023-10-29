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США планируют осенью отправить на Украину «импровизированные» системы ПВО

NYT: США отправят Киеву осенью импровизированные системы ПВО FrankenSAM

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Shutterstock

США до зимы планируют отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны (ПВО) с советскими и американскими частями. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Как пишет газета, данная программа называется FrankenSAM, она объединяет передовые ракеты класса «земля-воздух» западного образца с модернизированными пусковыми установками или радарами советских времен, которые имеются у Украины.

Один вариант сделан из советских пусковых установок «Бук» и американских ракет Sea Sparrow», другой — с советскими радарами и американскими ракетами Sidewinder. Они были испытаны в течение последних нескольких месяцев на военных базах в США и ​​предназначены для отправки Украине до конца этой осени.

Еще один ракетный комплекс под названием Hawk времен Холодной войны впервые был показан на поле боя на Украине на этой неделе, говорится в материале издания.

Вместе ЗРК FrankenSAM «способствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, заявила заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лора Купер.

27 октября сообщалось, что Зеленский и Сунак обсудили укрепление ПВО Украины.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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