Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил стены

Вечером 26 октября украинские военные попытались атаковать Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — пояснили в российском дипведомстве.

Официальная представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что в использовавшихся для атаки на АЭС дронах были использованы компоненты, поставленные Киеву странами Запада.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма», — обратила внимание Захарова.

До этого на Украине заявили, что будут производить десятки тысяч БПЛА в месяц к концу года. Неизвестно, сколько БПЛА в месяц производит Украина на данный момент.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.