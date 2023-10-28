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Украинский дрон врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил стены

МИД России: украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

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Вечером 26 октября украинские военные попытались атаковать Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — пояснили в российском дипведомстве.

Официальная представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что в использовавшихся для атаки на АЭС дронах были использованы компоненты, поставленные Киеву странами Запада.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма», — обратила внимание Захарова.

До этого на Украине заявили, что будут производить десятки тысяч БПЛА в месяц к концу года. Неизвестно, сколько БПЛА в месяц производит Украина на данный момент.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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