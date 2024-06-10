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РФ и Турция подтвердили настрой на развитие партнерства по безопасности

Шойгу и глава МИД Турции сообщили о готовности к партнерству по безопасности

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и глава МИД Турции Хакан Фидан сообщили, что страны готовы к развитию стратегического партнерства для укрепления международной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Москве секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсуждены вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Шойгу обсудил с вице-премьером Сербии Александром Вулиным противодействие вмешательству Запада во внутренние дела государства. Отмечается, что стороны обсудили взаимодействие двух стран в области безопасности. Также уделили внимание противодействию вмешательству Запада «во внутренние дела суверенных государств». Кроме того, обсуждалось взаимодействие в области правоохранительных органов и информационной безопасности.

Также Шойгу выступил с заявлением, что агрессивная политика стран Запада по отношению к России связана с тем, что их влияние в мире неуклонно снижается. В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Шойгу отметил, что РФ пресекла попытку западных государств нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у рубежей ОДКБ.

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