На Украине предупредили о скором повышении налогов

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов неизбежно, правительство уже готовит предложение. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его мнению, это плохое решение для экономики, но выбирая «между жизнью и деньгами, мы выбираем жизнь». Поэтому данное решение будут наверняка вынуждены принимать.

Депутат добавил, что последствия для экономики, если армия будет непрофинансирована, окажутся гораздо хуже.

Гетманцев добавил, если не повысить налоги, то Вооруженные силы Украины не получат снаряды, а российская армия «может оказаться под Киевом».

До этого Гетманцев сообщил, что в украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии.

«Реальных источников финансирования конфликта только два — это заимствования и налоги. Текущее содержание нашей армии мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов», — заключил депутат Рады.

Он отметил, что для финансирования нужд армии недостает как минимум 300 млрд гривен (приблизительно $7,5 млрд).

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий ради завершения конфликта с Россией.