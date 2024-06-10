Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине предупредили о скором повышении налогов

Депутат Рады Гетманцев: повышение налогов на Украине неизбежно

close
100%
Shutterstock

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что повышение налогов неизбежно, правительство уже готовит предложение. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его мнению, это плохое решение для экономики, но выбирая «между жизнью и деньгами, мы выбираем жизнь». Поэтому данное решение будут наверняка вынуждены принимать.

Депутат добавил, что последствия для экономики, если армия будет непрофинансирована, окажутся гораздо хуже.

Гетманцев добавил, если не повысить налоги, то Вооруженные силы Украины не получат снаряды, а российская армия «может оказаться под Киевом».

До этого Гетманцев сообщил, что в украинском бюджете недостаточно средств для покрытия всех нужд армии.

«Реальных источников финансирования конфликта только два — это заимствования и налоги. Текущее содержание нашей армии мы финансируем за свои средства, преимущественно за счет налогов», — заключил депутат Рады.

Он отметил, что для финансирования нужд армии недостает как минимум 300 млрд гривен (приблизительно $7,5 млрд).

Ранее в ВСУ допустили потерю территорий ради завершения конфликта с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами