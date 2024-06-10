Китай призвал созвать мирную конференцию, которую признают РФ и Украина

Китай призывает к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сказал министр иностранных дел Китая.

7 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) снова заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

При этом, по его словам, нужно «исходить из реалий сегодняшнего дня».

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все стороны согласны с необходимостью участия России в диалоге по Украине, однако для этого должен наступить правильный момент.

Ранее в Кремле охарактеризовали саммит по Украине в Швейцарии.