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Германский политолог раскрыл, кто может стать следующим канцлером ФРГ

Политолог Рар: новым канцлером Германии может стать Мерц

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Global Look Press

После провала партии нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Европарламент политика ФРГ не изменится. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Александр Рар. По его словам, если победу одержит Христианско-демократический союз (ХДС), ему придется искать партнеров, чтобы создать правительство большинства в Бундестаге.

«Партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать [Фридрих] Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», — предположил эксперт.

Что касается политики в отношении России, по мнению политолога, правящие партии Европы будут и дальше поставлять оружие Киеву.

Первые итоги на выборах в Европарламент показали один из самых худших результатов для действующих властей Франции и Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона демонстрирует их несостоятельность как политиков.

Первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя поражение партий Макрона и Шольца на выборах в Европарламент, выразил мнение, что немцы и французы устали от политики, проводимой своими лидерами.

Ранее российский дипломат назвал последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте.

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