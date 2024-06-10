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ВСУ атаковали Докучаевск в ДНР с помощью ракет

СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Докучаевску в ДНР

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Aaron Favila/AP

ВСУ выпустили две ракеты по Докучаевску в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Н.п. Докучаевск: выпущено 2 ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не приводится.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра.

До этого мэр города Алексей Кулемзин говорил, что два жителя Донецка пострадали в результате атаки украинского беспилотника 8 июня.

По словам градоначальника, из-за взрыва, вызванного сброшенной дроном бомбой на автостанцию «Трудовская» в Петровском районе, пострадали двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения живота, поясницы и плеча, а другой — ранение теменной области.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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