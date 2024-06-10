Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С родителей тюменских школьников, пришедших на вручение аттестатов, будут взимать плату

В тюменской школе сделали вход на вручение аттестатов платным для родителей

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

В школе под Тюменью сделали платным вход на церемонию вручения аттестатов для родителей. Об этом мать одного из школьников рассказала агентству URA.RU.

Руководство образовательного учреждения в поселке Боровский решило провести вручение аттестатов в центре культуры и досуга «Родонит». Мероприятие было решено провести вне стен школы из-за состояния актового зала. По этой причине, со слов женщины, вход на церемонию сделали платным и запросили с родителей учеников девятых классов по 250 рублей за то, чтобы они могли попасть на вручение аттестатов.

«Школьников туда пустят бесплатно, но каждому члену семьи придется отдать за вход по 250 рублей. Якобы причина в том, что актовый зал в школе в ужасном состоянии (что правда), но почему это должно быть проблемой родителей?» — возмущается мать выпускника.

По ее словам, остальные родители также недовольны таким положением дел, так как плата взимается с каждого члена семьи, который хочет посетить церемонию, что ощутимо ударит по кошельку. Ни директор Боровской СОШ, ни департамент образования Тюменского района инициативу пока не комментировали.

Ранее в Чувашии власти снесли памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и стали собирать деньги на новый монумент с местных жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами