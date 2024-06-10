С родителей тюменских школьников, пришедших на вручение аттестатов, будут взимать плату

В школе под Тюменью сделали платным вход на церемонию вручения аттестатов для родителей. Об этом мать одного из школьников рассказала агентству URA.RU.

Руководство образовательного учреждения в поселке Боровский решило провести вручение аттестатов в центре культуры и досуга «Родонит». Мероприятие было решено провести вне стен школы из-за состояния актового зала. По этой причине, со слов женщины, вход на церемонию сделали платным и запросили с родителей учеников девятых классов по 250 рублей за то, чтобы они могли попасть на вручение аттестатов.

«Школьников туда пустят бесплатно, но каждому члену семьи придется отдать за вход по 250 рублей. Якобы причина в том, что актовый зал в школе в ужасном состоянии (что правда), но почему это должно быть проблемой родителей?» — возмущается мать выпускника.

По ее словам, остальные родители также недовольны таким положением дел, так как плата взимается с каждого члена семьи, который хочет посетить церемонию, что ощутимо ударит по кошельку. Ни директор Боровской СОШ, ни департамент образования Тюменского района инициативу пока не комментировали.

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