Мишустин оценил вклад работающих пенсионеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работающие пенсионеры — это востребованные специалисты. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня их свыше 7,8 млн человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — отметил он.

По его словам, необходимо создавать такие условия, чтобы данная категория граждан могла продолжать трудиться и делиться знаниями с молодым поколением.

Премьер-министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам.

7 июня Путин поручил подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин отмечал, что с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать.

Ранее Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим.