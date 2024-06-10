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Мишустин оценил вклад работающих пенсионеров

Мишустин назвал работающих пенсионеров востребованными специалистами

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что работающие пенсионеры — это востребованные специалисты. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня их свыше 7,8 млн человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — отметил он.

По его словам, необходимо создавать такие условия, чтобы данная категория граждан могла продолжать трудиться и делиться знаниями с молодым поколением.

Премьер-министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам.

7 июня Путин поручил подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин отмечал, что с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать.

Ранее Голикова оценила возможность Соцфонда индексировать пенсии работающим.

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