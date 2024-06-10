Егор Крид пожаловался на одиночество к 30 годам

Певец Егор Крид признался во время прямой трансляции, что испытывает упаднические настроения на фоне грядущего 30-летия.

Крид назвал себя одиноким типом, который всю жизнь хотел быть молодым отцом. Однако, как отметил исполнитель, он до сих пор не нашел никого на роль матери своих детей.

«И вот сидишь и думаешь: есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч. А вот такого простого человеческого счастья очень сильно не хватает. И это грустно, когда ловишь себя на этой мысли», — поделился певец.

25 июня Егору Криду исполнится 30 лет.

В октябре Крид высмеял бывшую возлюбленную, блогершу Валю Карнавал, на одной сцене. Артист получал награду «Певец года».

В 2020 Карнавал познакомилась с Егором Кридом на съемках. Она снялась в его клипе на трек «Девочка с картинки». Позже их дружеские отношения переросли в романтические. В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy».

В ноябре Крид позвал певицу и подругу Клаву Коку на свое YouTube-шоу, где заявил о крепких чувствах между ними. Он отметил, что чувствует между ним и коллегой уже «нечто больше, чем просто дружбу».

Ранее Егор Крид ответил на слухи о создании лейбла.