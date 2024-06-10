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В ЦБ заявили, что экономика РФ близка к перегреву

Директор департамента ЦБ Тремасов заявил о пике перегрева экономики страны

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Алексей Куденко/РИА Новости

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика находится на пике перегрева. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Тремасова, сейчас российская экономика находится в верхней точке бизнес-цикла, но пока сложно сказать, как будет происходить охлаждение и замедление.

«Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров — прошли мы этот пик или нет. Судя по инфляции, мы его прошли», — поделился специалист.

Он напомнил, что осенью инфляция измерялась двузначными числами. После повышения ставки до 16% рост цен резко замедлился, и в последние месяцы цены росли в среднем 6-7% в пересчете на год.

Тремасов уточнил, что таких темпов роста зарплат и доходов населения не наблюдалось последние 15 лет. Причем это происходит на фоне «беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов».

До этого профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько заявлял, что цены на продукты питания в России в июле вырастут на 0,09-0,1% по сравнению с июнем.

Ранее Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы.

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