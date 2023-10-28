В некоторых регионах России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею заявил журналистам, что в некоторых регионах России фиксируется подъем заболеваемости гриппом и ковидом, передает ТАСС.

«Необходимо своевременно пройти вакцинацию против гриппа. Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины «Спутник», в самое ближайшее время они будут завершены», — сказал он.

По словам Мурашко, заболеваемость растет, но медленно.

До этого Роспотребнадзор сообщал, что стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России отмечается во всех возрастных группах.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что около 47 млн российских граждан к текущему моменту сделали прививки от гриппа, что на 20% выше показателей за прошлую неделю. Сейчас в российских регионах продолжается вакцинация населения. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что властям регионов было поручено усилить информационно-разъяснительную кампанию о пользе вакцинации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили возможность предотвращения пандемий в мире.