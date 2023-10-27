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В Белом доме назвали удары по Сирии самообороной

Кирби: удары США по объектам Ирана в Сирии были нанесены в порядке самообороны

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Amir Cohen/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной. Об этом он рассказал в эфире ABC News.

По его словам, удары Израиля «были во многом нанесены в порядке самообороны».

Кирби подчеркнул, что американская сторона готова защищать свои войска и объекты за рубежом.

До этого по данным источника агентства Reuters стало известно, что Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.

По словам собеседника агентства, целями этих ударов были склады, содержащие оружие и боеприпасы.

Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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