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Премьеру Израиля Нетаньяху предложили план, как победить ХАМАС за один день

Бывший разведчик Риттер предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день

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Jacquelyn Martin/AP

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предложил Нетаньяху план победы над ХАМАС за один день — радикальному движению нужно предложить переговоры.

»Израиль может выиграть войну сегодня. Я даю вам формулу. Премьер-министр Нетаньяху, если Вы меня слушаете, то слушайте внимательно. Прекратите бомбардировки, призовите к немедленному прекращению огня, позвольте всем гуманитарным грузам в мире поступать. Предстаньте как спаситель палестинского народа, а затем скажите, что вы готовы сесть с ХАМАС за стол переговоров, чтобы поговорить о заложниках и заключенных», — посоветовал Риттер.

Экс-разведчик добавил, что в данный момент Израиль проигрывает в политическом плане, потому что Израиль не может победить ХАМАС в прямой конфронтации из-за того, что идеология ХАМАС построена вокруг понятия сопротивления. Риттер пояснил, что чем больше Израиль будет наносить ударов по сектору Газа, тем отчаяннее будут сопротивляться палестинцы.

До этого в ХАМАС заявили, что не освободят заложников без прекращения огня.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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