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Военком Москвы заявил о возможности изменения ситуации с ротацией в зоне СВО

Военком Москвы: рост числа контрактников может позволить чаще ротировать на СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что в связи с ростом числа контрактных военнослужащих, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО), ситуация с ротацией ныне принимающих участие в операции может измениться. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что будет меняться (ситуация с ротацией, — «Газета.Ru»), и позиция Министерства обороны очень правильная. Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям», — отметил он.

Он напомнил, что достаточно большое количество граждан (военнослужащих) по контракту изъявляет желание принять участие в СВО.

«Я думаю, что у Министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих, чтобы они были дома», — отметил Локтев.

В сентябре депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что ротация россиян, призванных для участия в спецоперации, не будет производиться за счет новой волны мобилизации.

15 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные в российские войска граждане смогут вернуться домой только после окончания спецоперации на Украине.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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Операция на Украине
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