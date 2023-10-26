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Российские войска захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Командир Сатурн: бойцы РФ захватили опорный пункт ВСУ с пулеметами «Браунинг»

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Gleb Garanich/Reuters

Командир отряда с позывным Сатурн сообщил РИА Новости, что бойцы российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» на Запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием американского производства.

Он отметил, что во время штурма укрепрайона в лесополосе завязался бой, при этом российским войскам удалось отбить опорный пункт противника.

«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм, и боеприпасы к нему американского производства», — сказал Сатурн, показав видео захваченного пулемета.

По словам собеседника агентства, противник отступил.

До этого стало известно, что в Запорожской области на Ореховском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались дважды пойти в наступление.

26 октября подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении. Многие бойцы украинской армии умирают, не дождавшись эвакуации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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