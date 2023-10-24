Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли ряд безуспешных попыток атаковать позиции российской армии в районе Работина, в частности в направлении сел Копани и Новопрокоповка, передает ТАСС.

Он рассказал, что выросло количество атак украинских войск в направлении этих двух населенных пунктов. По словам Рогова, российские военные держатся, противник не достиг никаких успехов.

Он отметил, что линия боевого соприкосновения на этом участке не изменилась.

Рогов также заявил, что на Васильевском направлении происходят артиллерийские дуэли и применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Близкого контакта нет», — уточнил он.

24 октября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что элитное подразделение Вооруженных сил Украины, 47-я механизированная бригада «Магура» на Запорожском направлении понесла очень большие потери — свыше трех тысяч человек.

До этого Владимир Рогов заявил, что российские части продвинулись на участке Жеребянки-Пятихатки в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.